Два миллиона человек посетили Северный речной вокзал в 2021 году

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Северный речной вокзал за прошедший год посетили два миллиона человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 24 апреля.

— В прошлом году Северный речной вокзал посетили два миллиона человек, его причалы приняли и отправили больше 700 тысяч пассажиров круизного и прогулочного флота, — сказал глава города.

При этом за 2021 год более 50 тысяч пассажиров воспользовались переправой до причала в Захаркове, написал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого мэр открыл летнюю навигацию на Москве-реке. В новом сезоне на Северный речной вокзал причалят 100 круизных теплоходов, которые соединяют Москву с десятками других городов России.

Кроме того, на территории вокзала можно посетить музей, арендовать велосипеды и электросамокаты, а также провести время всей семьей.

В четверг, 21 апреля, заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил о завершении подготовки причалов и набережных Москвы к началу навигации.

По его словам, рабочие заменили старые причальные отбойники, отремонтировали гранитные и бетонные основания сооружений, а также обновили разметку линий ограничения и указателей движения на посадку и высадку.