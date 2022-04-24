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Более 40 незаконных объектов демонтировали на юго-западе столицы с начала года

Егор Провоторов

Город
Более 40 незаконных объектов демонтировали на юго-западе столицы с начала года
Незаконная постройка

В Юго-Западном административном округе Москвы за первый квартал нынешнего года демонтировали 42 незаконно возведенных объекта. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

— Специалисты контрольного ведомства в этом году выявили на юго-западе столицы 39 незаконно размещенных объектов общей площадью свыше 21,2 тыс. кв. м. 24 из них пришлись на некапитальные объекты - это были бытовки, заборы и другие ограждающие устройства, а 15 - на капитальные: здания и строения, — подчеркнули в ведомстве.

Говоря об устранении нарушений, то с начала года ведомство устранило 42 незаконных объекта, выявленных в том числе в 2021 году. Общая площадь незаконных построек составила более 15 тысяч квадратных метров, пишет агентство городских новостей Москва.

Специалисты столичной Госинспекции в ходе проверок зафиксировали коммерческую парковку на Ломоносовском проспекте. Она была возведена незаконно, однако по требованию ведомства сооружение было демонтировано, теперь для жителей домов в округе доступны десятки парковочных мест.

В минувший четверг, 21 апреля, стало известно, что Госинспекция по недвижимости, входящая в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, обнаружила 496 незаконно размещенных объектов в российской столице.

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