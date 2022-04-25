В ЕК рассказали, когда Евросоюз объявит о шестом пакете санкций против России

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Заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова выразила ожидание, что на грядущей неделе Евросоюз объявит о шестом пакете ограничительных мер против России. Ее слова приводит информагентство СТК в воскресенье, 24 апреля.

По словам европейского политика, для ЕК наилучшим результатом являются максимально жесткие рестрикции в адрес РФ. При этом Юрова отметила, что главное для комиссии — единство в вопросе ограничительных мер, поэтому ведомство не будет предлагать введение санкций, которые не получат поддержку всех стран ЕС.

Еврокомиссар также рассказала, против каких компаний будут введены рестрикции. По словам Юровой, санкциям подвергнется Сбербанк, также вероятны ограничения на импорт российских энергоносителей. Санкционный список также будет расширен за счет включения в него новых физлиц и организаций.

Как пишет ТАСС, нельзя с точностью говорить, что будут приняты санкции, обещанные Юровой, поскольку в настоящее время все еще ведутся переговоры по этому вопросу между представителями европейских стран.

Накануне стало известно, что Еврокомиссия допускает оплату российского газа в рублях при определенных условиях.