Исследование: 11% россиян будут работать все майские праздники

Сотрудники российского автосборочного предприятия на работе / Фото: Виталий Невар / ТАСС

Более 10 процентов россиян намерены работать все майские праздники, а две трети граждан проведут их дома или на даче. Таковы результаты совместного исследования страховой компании «Росгосстрах» и банка «Открытие», опубликованного в понедельник, 25 апреля.

Согласно материалу исследования, имеющегося в распоряжении РИА Новости, только два процента россиян рассчитывают поехать на длинные майские праздники за пределы страны.

Показатель «трудоголиков» по стране составил 11 процентов, больше всего их на Дальнем Востоке — 16 процентов, меньше всего — в Москве, лишь 6 процентов.

Подавляющее большинство граждан — 83 процента — подчеркнули, что их планы на «маевку» не изменились в новой реальности. Почти половина опрошенных и так не собирались никуда ехать на эти выходные, а еще 34 процента поедут туда, куда намеревались.

Компании проводили исследование с 15 по 21 апреля методом онлайн-интервью с количеством респондентов в 1000 человек возрастом от 18 до 65 лет. Опрошенные проживают в городах с населением численностью свыше 100 тысяч человек по всей стране.

В минувшее воскресенье, 24 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода в стране в последнюю неделю апреля будет изменчивой, а в начале мая ожидать тепла тоже не стоит.