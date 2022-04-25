Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Исследование: 11% россиян будут работать все майские праздники

Егор Провоторов

Общество
Исследование: 11% россиян будут работать все майские праздники
Сотрудники российского автосборочного предприятия на работе / Фото: Виталий Невар / ТАСС

Более 10 процентов россиян намерены работать все майские праздники, а две трети граждан проведут их дома или на даче. Таковы результаты совместного исследования страховой компании «Росгосстрах» и банка «Открытие», опубликованного в понедельник, 25 апреля.

Согласно материалу исследования, имеющегося в распоряжении РИА Новости, только два процента россиян рассчитывают поехать на длинные майские праздники за пределы страны.

Показатель «трудоголиков» по стране составил 11 процентов, больше всего их на Дальнем Востоке — 16 процентов, меньше всего — в Москве, лишь 6 процентов.

Подавляющее большинство граждан — 83 процента — подчеркнули, что их планы на «маевку» не изменились в новой реальности. Почти половина опрошенных и так не собирались никуда ехать на эти выходные, а еще 34 процента поедут туда, куда намеревались.

Компании проводили исследование с 15 по 21 апреля методом онлайн-интервью с количеством респондентов в 1000 человек возрастом от 18 до 65 лет. Опрошенные проживают в городах с населением численностью свыше 100 тысяч человек по всей стране.

В минувшее воскресенье, 24 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода в стране в последнюю неделю апреля будет изменчивой, а в начале мая ожидать тепла тоже не стоит.

Читайте также:
Опросы май Первомай
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces! или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте