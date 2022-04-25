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ЕК рассматривает нефтяное эмбарго в шестом пакете антироссийских санкций

Егор Провоторов

В мире
ЕК рассматривает нефтяное эмбарго в шестом пакете антироссийских санкций
Фото: depositphotos

Заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза может в той или иной форме включать ограничения на импорт нефти из России, однако должен учитывать возможный ущерб для государств блока.

В интервью газете The Times, опубликованном в понедельник, 25 апреля, подтвердил факт работы над шестым пакетом рестрикций против России.

— Один из вопросов, который мы рассматриваем, - это та или иная форма нефтяного эмбарго. Когда мы вводим санкции, мы должны это делать таким образом, чтобы максимально усилить давление на Россию, минимизируя при этом сопутствующий ущерб для себя, — заявил европейский политик.

Домбровскис также подчеркнул, что детали санкционных мер на данный момент не согласованы, однако могут включать постепенный отказ от российских энергоносителей или введение экспортных тарифов, которые будут превышать определенный ценовой предел, пишет ТАСС.

Накануне еврокомиссар Вера Юрова поделилась информацией, что ЕК намерена согласовать шестой пакет санкций против России на грядущей неделе.

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