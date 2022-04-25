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Директор Моисеева рассказал о состоянии здоровья 68-летнего певца

Егор Провоторов

Общество
Директор Моисеева рассказал о состоянии здоровья 68-летнего певца
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Известный российский певец Борис Моисеев пережил два обширных инсульта, после которых так и не сумел полностью восстановиться, заявил его директор Сергей Горох в минувшее воскресенье, 24 апреля.

Некоторое время назад в СМИ и социальных сетях появлялась информация, что артист прикован к постели, однако его представитель выступил с официальным опровержением подобных данных. По словам Гороха, Моисеев чувствует себя нормально.

Представитель артиста заметил, что тот регулярно принимает таблетки, однако подчеркнул, что певца очень трудно убедить в целесообразности посещения врачей.

Горох в эфире передачи «Звезды сошлись» канала НТВ заявил, что Моисеев из-за болезни набрал лишний вес, у артиста сохраняются проблемы с речью и подвижностью руки из-за инсультов. По этой причине певец испытывает серьезный дискомфорт, но ни о какой «прикованности к кровати» речи не идет.

В прошлом месяце известный актер Станислав Садальский заявил, что директор российского певца Сергей Горох заслуживает достойной награды за все, что он делает для Моисеева.

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