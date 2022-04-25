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Отоларинголог призвал лечить последствия коронавирусной инфекции

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Отоларинголог призвал лечить последствия коронавирусной инфекции
Фото: depositphotos

Те, кто после перенесенного коронавируса по-прежнему жалуются на проблемы с обонянием, обязаны заниматься лечением последствий перенесенной инфекции, заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По его словам, пациенты отоларингологов хотят, чтобы эта проблема ушла таким же образом, как и появилась, однако это главная ошибка, так не бывает.

— Надо настроиться на визит к врачу, на полноценную диагностику вплоть до ольфактометрии, — подчеркнул специалист.

Зайцев считает, что люди недооценивают всю важность полноценного дыхания через нос. Такой подход является в корне неверным, поскольку после коронавируса проблемы с обонянием могут остаться с пациентом на всю жизнь.

Эксперт в интервью изданию URA.RU заметил, что COVID-19 является нейротропным вирусом, который «неимоверно бьет по нервной системе».

На прошлой неделе Зайцев рассказал, что воспаление в горле без правильного лечения может стать причиной серьезных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы.

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