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Столичным предпринимателям рассказали о работе сервиса «Помещения в аренду»

Араз Салехов

Город
Столичным предпринимателям рассказали о работе сервиса «Помещения в аренду»
Фото: Pixabay

Московским предпринимателям рассказали о работе сервиса «Помещения в аренду». За время существования данной программы 79 компаний нашли с его помощью места для работы. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Наша цель — создать для инноваторов условия, в которых они смогут сконцентрироваться на развитии продукта, не отвлекаясь на операционные задачи. Для этого мы развиваем систему сервисов на платформе i.moscow. Как и все продукты Московского инновационного кластера, сервис «Помещения в аренду» абсолютно бесплатный. За время его работы были подобраны помещения для 79 компаний общей площадью 34 тысячи квадратных метров, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Информационный ресурс начал свою работу в 2020 году на платформе Московского инновационного кластера (МИК), он призван содействовать стартапам и инновационным компаниям в подборе подходящих помещений, в том числе с нестандартными требованиями, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что число самозанятых в столице к 1 апреля достигло 971,8 тысячи человек. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что в марте количество самозанятых увеличилось на 34,5 тысячи человек.

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