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Собянин рассказал о принятых и планируемых мерах поддержки бизнеса

Араз Салехов

Город
Собянин рассказал о принятых и планируемых мерах поддержки бизнеса
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Правительство столицы продолжает работу, связанную с поддержкой бизнес-сообщества города. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Москва это делает регулярно с начала марта. Разработаны десятки мер по оказанию помощи различным отраслям экономики, столкнувшимся с санкционным давлением. Не стала исключением и прошлая неделя, — говорится в сообщении.

Так, в городе снизили ставку льготного кредитования для промышленных предприятий с 15 процентов до 11 процентов годовых и увеличили перечень заемщиков, которые могут взять кредит. Также правительство определило план поддержки туристической отрасли.

Помимо этого, владельцы нестационарных торговых объектов (киосков) теперь могут не платить обеспечительный платеж в размере полугодовой аренды. Более подробную информацию о мерах поддержки можно узнать на сайте Сергея Собянина.

Также глава города рассказал, что более 4,5 миллиона жителей столицы получают социальную помощь. По его словам, за последние годы подход к оказанию социальной помощи претерпел серьезные изменения. Так, например, она стала более адресной и комплексной, ее также направляют на индивидуальные потребности граждан.

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