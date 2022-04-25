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Сергунина: Открыт прием заявок на участие в Московской неделе моды

Евгений Белоусов

Город
Сергунина: Открыт прием заявок на участие в Московской неделе моды
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московская неделя моды пройдет с 21 по 26 июня, мероприятие организует Фонд моды при поддержке правительства города. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в понедельник, 25 апреля.

— В парке «Зарядье» во время модных показов свои коллекции презентуют больше 40 дизайнеров. Еще порядка 80 брендов представят работы в шоуруме и на открытом маркете, — рассказала представитель мэрии.

По словам Сергуниной, участников и гостей ждут не только показы, но и деловая программа. Она призвана поспособствовать расширению профессиональных контактов среди представителей отрасли.

Бесплатно присоединиться к Московской неделе моды смогут свыше 120 российских дизайнеров и брендов. Заявки на участие от тех, кто создает авторские коллекции одежды и аксессуаров, принимаются до 15 мая.

Деловая программа посвящена вызовам и возможностям в новых реалиях. В нее будут входить сессии, встречи, паблик-токи и воркшопы, отметил руководитель городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Более 30 ведущих спикеров, уточнил он, обсудят вместе с профессионалами отрасли и широкой аудиторией актуальные вопросы, стоящие перед бизнесом.

До этого Сергунина сообщила, что городской проект «Малый бизнес Москвы» (МБМ) запускает бесплатную образовательную программу «Достижение целей для предпринимателей фешен-индустрии».

Занятия пройдут с 21 апреля по 26 мая. На них эксперты расскажут о происходящем на фешен-рынке страны, а также о фешен-маркетинге.

Участники смогут узнать, как развивать оптовые и розничные продажи, что такое гибкое планирование и управление ассортиментом, какие товары считаются ликвидными или наоборот, а также по какому принципу выбирать артикулы. На финальной встрече участники проработают в группах свои бизнес-задачи.

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