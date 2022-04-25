Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Турции заявили о стремлении держать НАТО подальше от Черного моря

Георгий Соланович

В мире
В Турции заявили о стремлении держать НАТО подальше от Черного моря
Фото: flickr/nato

Турция старается удержать своих союзников по альянсу НАТО подальше от Черного моря. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

— Вход и выход союзников по НАТО в Черное море создаст повышенную чувствительность. У нас есть предложения по поддержанию стабильности в Черном море. Наш призыв: не горячитесь, не паникуйте, на той стороне может быть паника. Неверная информация может привести к недоразумениям, — уточнил он.

Акар призвал страны воздержаться от двусмысленных шагов и провокаций, а также отрицательно ответил на вопрос о наличии в Черном море судов государств, не имеющих выхода к водоему.

Присутствие в Черном море военных судов государств без прямого выхода к нему регулирует конвенция Монтре 1936 года, передает РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским выразил готовность оказать всю возможную помощь в ходе переговоров между Киевом и Москвой. Кроме того, он заявил, что Турция в целом положительно рассматривает вопрос готовности стать гарантом безопасности для Украины.

Читайте также:
Черное море Турция Корабли
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces! или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте