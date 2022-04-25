В Турции заявили о стремлении держать НАТО подальше от Черного моря

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Турция старается удержать своих союзников по альянсу НАТО подальше от Черного моря. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

— Вход и выход союзников по НАТО в Черное море создаст повышенную чувствительность. У нас есть предложения по поддержанию стабильности в Черном море. Наш призыв: не горячитесь, не паникуйте, на той стороне может быть паника. Неверная информация может привести к недоразумениям, — уточнил он.

Акар призвал страны воздержаться от двусмысленных шагов и провокаций, а также отрицательно ответил на вопрос о наличии в Черном море судов государств, не имеющих выхода к водоему.

Присутствие в Черном море военных судов государств без прямого выхода к нему регулирует конвенция Монтре 1936 года, передает РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским выразил готовность оказать всю возможную помощь в ходе переговоров между Киевом и Москвой. Кроме того, он заявил, что Турция в целом положительно рассматривает вопрос готовности стать гарантом безопасности для Украины.