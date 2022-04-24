Эрдоган заявил Зеленскому о готовности стать гарантом безопасности Украины

Фото: Администрация президента РФ

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону, обсудив российско-украинские переговоры и гарантии безопасности. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера в воскресенье, 24 апреля.

Эрдоган выразил готовность оказать всю возможную помощь в ходе переговоров между Украиной и Россией. Кроме того, он заявил, что Анкара «в целом положительно» рассматривает вопрос готовности стать гарантом безопасности для Киева.

Зеленский же сказал Эрдогану, что необходимо в кратчайшие сроки обменять заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе военных. Лидеры обеих стран также обсудили обороноспособность Украины, передает Лента.ру.

В марте глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не присоединится к санкциям западных стран в отношении России. По его словам, Турция останется верна своей позиции, и ограничения не смогут решить проблему.

23 апреля Зеленский пригрозил выйти из переговоров с Россией в случае проведения референдумов на территории взятых российскими военными регионов. Он заявил, что Киев выйдет из переговоров, если будут уничтожены украинские солдаты в Мариуполе.