Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Зеленский назвал условия, при которых Украина выйдет из переговоров с Россией

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский назвал условия, при которых Украина выйдет из переговоров с Россией
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выйти из переговоров с Россией в случае проведения референдумов на территории взятых российскими военными регионов. Об этом он сообщил в субботу, 23 апреля, на пресс-конференции в Киеве.

Также глава государства снова заявил, что Киев выйдет из переговоров, если будут уничтожены украинские солдаты в Мариуполе. Он отметил, что с самого начала настаивал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, так как считает, что передача информации через посредников не даст желаемого результата, передает РБК.

22 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не потерпит ультиматумов от Украины. Во время пресс-конференции после переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди у Лаврова поинтересовались, как отреагирует Москва на заявления президента Украины Владимира Зеленского о зависимости продолжения переговоров между странами от ситуации с украинскими военными на «Азовстали».

22 апреля стало известно, что главы российской и украинской делегаций провели несколько продолжительных разговоров.

Тема переговоров России и Украины была также затронута во время телефонной беседы президента РФ Владимира Путина и главы Евросовета Шарля Мишеля. Президент во время звонка, в частности, отметил, что именно Киев не позволяет сдаться боевикам, заблокированным на заводе «Азовсталь».

Читайте также:
Украина Россия Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces! или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте