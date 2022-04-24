Зеленский назвал условия, при которых Украина выйдет из переговоров с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выйти из переговоров с Россией в случае проведения референдумов на территории взятых российскими военными регионов. Об этом он сообщил в субботу, 23 апреля, на пресс-конференции в Киеве.

Также глава государства снова заявил, что Киев выйдет из переговоров, если будут уничтожены украинские солдаты в Мариуполе. Он отметил, что с самого начала настаивал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, так как считает, что передача информации через посредников не даст желаемого результата, передает РБК.

22 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не потерпит ультиматумов от Украины. Во время пресс-конференции после переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди у Лаврова поинтересовались, как отреагирует Москва на заявления президента Украины Владимира Зеленского о зависимости продолжения переговоров между странами от ситуации с украинскими военными на «Азовстали».

22 апреля стало известно, что главы российской и украинской делегаций провели несколько продолжительных разговоров.

Тема переговоров России и Украины была также затронута во время телефонной беседы президента РФ Владимира Путина и главы Евросовета Шарля Мишеля. Президент во время звонка, в частности, отметил, что именно Киев не позволяет сдаться боевикам, заблокированным на заводе «Азовсталь».