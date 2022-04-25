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Рекреационный центр «Парадный вход в лес» появится около станции метро «Новоясеневская»

Араз Салехов

Город
Рекреационный центр «Парадный вход в лес» появится около станции метро «Новоясеневская»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

На окраине парка «Битцевский лес» появится локальный рекреационный центр «Парадный вход в лес». Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Со стороны ближайших к лесу станций метро важно организовать комфортный транзитный путь на природную территорию с площадками для отдыха, занятий спортом и игр. Такое решение позволит сместить пользовательскую нагрузку с центра леса на периферию и вне границы ООПТ, тем самым сохранив нетронутыми заповедные участки. Благодаря своей близости к станциям метро «Парадный вход в лес» станет новым рекреационным центром как для жителей района Ясенево, так и для всех москвичей, — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

Объект расположится недалеко от станций метро «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Более подробную информацию о центре можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что рекреационный центр «Зеленый бульвар» создадут для жителей Южного Чертанова возле станции метро «Улица Академика Янгеля». Работы планируют выполнить в рамках программы по сохранению и восстановлению Битцевского леса.

В центре будут доступны спортивные и детские площадки, прогулочные бульвары и различные павильоны.

В пятницу, 22 апреля, городские службы начали работы по переустройству фонтана в парке «Покровское-Стрешнево». Они проводятся в рамках работ по сохранению и восстановлению территории.

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