Врачи выяснили, что женщины полностью выздоравливают после коронавируса на треть реже

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Лишь четверть пациентов, перенесших COVID-19, ощущают себя выздоровевшими спустя год, при этом женщины окончательно восстанавливаются на треть реже, чем мужчины. К такому выводу пришли ученые из Университета Лестера в Великобритании.

Авторы исследования проанализировали состояние здоровья 2320 человек, которые выписались из больницы после перенесенной коронавирусной инфекции. При этом показатели 807 из них изучили повторно через пять месяцев и через год. Спустя пять месяцев только 26 процентов пациентов чувствовали себя так же, как до болезни. Через год их количество изменилось незначительно — до 28,9 процента.

Причем среди женщин число полностью восстановившихся оказалось на 33 процента меньше. Кроме того, в два раза реже после перенесенного COVID-19 восстанавливались люди, страдающие ожирением, на 58 процентов реже — те, кому потребовалась искусственная вентиляция легких.

— Без эффективного лечения затяжной COVID-19 может стать очень распространенным новым долгосрочным состоянием, — резюмировали исследователи.

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