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Врачи выяснили, что женщины полностью выздоравливают после коронавируса на треть реже

Анастасия Колоскова

Общество
Врачи выяснили, что женщины полностью выздоравливают после коронавируса на треть реже
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Лишь четверть пациентов, перенесших COVID-19, ощущают себя выздоровевшими спустя год, при этом женщины окончательно восстанавливаются на треть реже, чем мужчины. К такому выводу пришли ученые из Университета Лестера в Великобритании.

Авторы исследования проанализировали состояние здоровья 2320 человек, которые выписались из больницы после перенесенной коронавирусной инфекции. При этом показатели 807 из них изучили повторно через пять месяцев и через год. Спустя пять месяцев только 26 процентов пациентов чувствовали себя так же, как до болезни. Через год их количество изменилось незначительно — до 28,9 процента.

Причем среди женщин число полностью восстановившихся оказалось на 33 процента меньше. Кроме того, в два раза реже после перенесенного COVID-19 восстанавливались люди, страдающие ожирением, на 58 процентов реже — те, кому потребовалась искусственная вентиляция легких.

— Без эффективного лечения затяжной COVID-19 может стать очень распространенным новым долгосрочным состоянием, — резюмировали исследователи.

Самыми частыми симптомами затяжного коронавируса оказались мышечные боли, усталость, нарушения сна, медлительность и одышка, пишет «Газета.ru».

Ранее врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев призвал лечить последствия коронавирусной инфекции.

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