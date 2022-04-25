Москва выставила на продажу шесть участков под частные жилые дома

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Россия, Москва, Северо-Западный административный округ Карта всех событий

В Северно-Западном административном округе столицы и в Троицке выставили на продажу шесть участков под строительство индивидуальных жилых домов. Об этом в понедельник, 25 апреля, рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Москва реализует на торгах земельные участки различного назначения. Одни из популярных — участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В прошлом году на аукционах мы продали 31 участок, за первый квартал 2022 года — еще семь. Сейчас идут заявочные кампании по шести лотам, пять из которых расположены в Троицке, один — на северо-западе города в Куркине. Победители аукционов получат уникальную возможность создать загородные условия жизни в границах столицы, в кварталах с развитой инфраструктурой. Площадь выставленных лотов варьируется от 8,5 до 29 соток, — добавил он.

Более подробную информацию о стоимости объектов можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что Москва выставила на торги 16 нежилых помещений в Новомосковском административном округе, 11 объектов — в Троицком. Примечательно, что владелец может сдавать в аренду часть помещения или весь объект. По словам Щербакова, наибольшим спросом пользуются постройки площадью от 50 до 120 квадратных метров.