Рафик Загрутдинов рассказал о начале строительства последней опоры левоповоротного съезда с МКАД

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Юго-Восточная хорда Карта всех событий

Специалисты начали работы, связанные с возведением последней опоры левоповоротной эстакады-съезда с внутренней стороны МКАД на Юго-Восточную хорду (ЮВХ) в сторону Подмосковья. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил руководитель столичного департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Мы приступили к строительству последней опоры левоповоротной эстакады-съезда с внутренней стороны МКАД на южную часть Московского скоростного диаметра (ЮВХ) в сторону Московской области, — отметил он.

По его словам, на данном этапе выполнено строительство 15 из 16 опор. Также ведутся работы по устройству стапеля для укрупнительной сборки металлических конструкций пролетного строения и надвижки через МКАД. При этом уточняется, что сама эстакада готова на 60 процентов, говорится в релизе.

Также стало известно, что внутренняя отделка в будущей поликлинике района Свиблово готова на 50 процентов. Глава столичного комитета отметил, что общестроительная готовность медицинского учреждения составляет 67 процентов. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.