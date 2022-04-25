Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Рафик Загрутдинов рассказал о начале строительства последней опоры левоповоротного съезда с МКАД

Араз Салехов

Город
Рафик Загрутдинов рассказал о начале строительства последней опоры левоповоротного съезда с МКАД
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Юго-Восточная хорда Карта всех событий

Специалисты начали работы, связанные с возведением последней опоры левоповоротной эстакады-съезда с внутренней стороны МКАД на Юго-Восточную хорду (ЮВХ) в сторону Подмосковья. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил руководитель столичного департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Мы приступили к строительству последней опоры левоповоротной эстакады-съезда с внутренней стороны МКАД на южную часть Московского скоростного диаметра (ЮВХ) в сторону Московской области, — отметил он.

По его словам, на данном этапе выполнено строительство 15 из 16 опор. Также ведутся работы по устройству стапеля для укрупнительной сборки металлических конструкций пролетного строения и надвижки через МКАД. При этом уточняется, что сама эстакада готова на 60 процентов, говорится в релизе.

Также стало известно, что внутренняя отделка в будущей поликлинике района Свиблово готова на 50 процентов. Глава столичного комитета отметил, что общестроительная готовность медицинского учреждения составляет 67 процентов. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Читайте также:
МКАД Москва Рафик Загрутдинов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces! или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте