Дополнительные поезда будут назначены в майские праздники

Фото: Пресс-служба ЦППК

Россия, Казанское направление Московской железной дороги Карта всех событий

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с Московскими железными дорогами (МЖД) собираются внести изменения в расписание пригородных поездов на майских праздниках. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщила пресс-служба ЦППК.

— 30 апреля, 1, 2, 7, 8 и 9 мая поезда будут ходить расписанием субботы. 3 и 10 мая — расписанием воскресенья. В дни майских праздников будут назначены три дополнительных поезда, — говорится в сообщении.

На Курском и Казанском направлениях стоит ожидать изменений в движении поездов в эти дни. На Курском — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая будут курсировать два дополнительных экспресса, на Казанском — 4 и 11 мая назначен экспресс № 7021 Рязань-1 — Казанский вокзал, отправлением в 04:10, с 29 апреля по 3 мая и с 6 по 10 мая поезда № 6382, 6384, 6383, 6385, говорится в релизе.

Также стало известно, что во время майских праздников городские парковки в Москве будут бесплатными.

Парковки будут бесплатными с 1 по 3, 9 и 10 мая. При этом 8 мая парковки будут работать по тарифам воскресенья. В частности, бесплатно везде, кроме улиц с повышенными тарифами.