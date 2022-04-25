Российский этап Гран-при по фигурному катанию 2022–2023 отменили

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Международный союз конькобежцев (ISU) отменил российский этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2022–2023. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в организации.

— До дальнейшего распоряжения международные соревнования в России и Беларуси не проводятся. Следовательно, Кубок Ростелекома-2022 по фигурному катанию не будет включен в Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/23, — говорится в сообщении.

Помимо этого, ISU запретил конькобежцам из РФ и Белоруссии принимать участие в соревнованиях под своей эгидой, отмечается в документе.

28 февраля сообщалось, что МОК рекомендовал не допускать до соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Как уточнили в ведомстве, олимпийское движение не хочет наказывать спортсменов за решения своего правительства, если те не принимают в этой связи активное участие.

Однако происходящий сейчас конфликт на Украине МОК не хочет оставлять без внимания. Из-за этого исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам мероприятий не приглашать и не разрешать участвовать в них российским и белорусским спортсменам, а также официальным лицам.