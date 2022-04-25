Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пьяный житель Балашихи с шоколадным яйцом в руках угрожал взорвать многоэтажку

Елена Самойлова

Происшествия
Пьяный житель Балашихи с шоколадным яйцом в руках угрожал взорвать многоэтажку
Фото: depositphotos
Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Саввино, Безымянная улица Карта всех событий

В Балашихе мужчина угрожал соседям шоколадным яйцом, выдавая его за гранату. Злоумышленника оперативно задержали. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, 24 апреля в отделение полиции поступило сообщение от жительницы одного из домов на улице Безымянной в микрорайоне Саввино. Женщина сообщила, что в подъезде неизвестный гражданин угрожает соседям предметом, напоминающим гранату.

По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции. Однако информация о наличии взрывного устройства у дебошира не подтвердилась.

Злоумышленника задержали. По данному факту проводится проверка, отмечается в сообщении ведомства.

Как сообщил «ВМ» источник, знакомый с ситуацией, в ходе досмотра у подозреваемого обнаружили только шоколадное яйцо «киндер-сюрприз». По предварительным данным, угрозы и неадекватное поведение мужчины были спровоцированы алкогольным опьянением.

22 апреля стало известно про еще один необычный случай нарушения правопорядка. Неизвестные похитили зубную щетку и крем общей стоимостью свыше двадцати тысяч рублей в одной из столичных аптек.

Читайте также:
Подмосковье Алкоголь Балашиха
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces! или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте