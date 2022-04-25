Пьяный житель Балашихи с шоколадным яйцом в руках угрожал взорвать многоэтажку

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Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Саввино, Безымянная улица Карта всех событий

В Балашихе мужчина угрожал соседям шоколадным яйцом, выдавая его за гранату. Злоумышленника оперативно задержали. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, 24 апреля в отделение полиции поступило сообщение от жительницы одного из домов на улице Безымянной в микрорайоне Саввино. Женщина сообщила, что в подъезде неизвестный гражданин угрожает соседям предметом, напоминающим гранату.

По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции. Однако информация о наличии взрывного устройства у дебошира не подтвердилась.

Злоумышленника задержали. По данному факту проводится проверка, отмечается в сообщении ведомства.

Как сообщил «ВМ» источник, знакомый с ситуацией, в ходе досмотра у подозреваемого обнаружили только шоколадное яйцо «киндер-сюрприз». По предварительным данным, угрозы и неадекватное поведение мужчины были спровоцированы алкогольным опьянением.

22 апреля стало известно про еще один необычный случай нарушения правопорядка. Неизвестные похитили зубную щетку и крем общей стоимостью свыше двадцати тысяч рублей в одной из столичных аптек.