Фестиваль «Небо: теория и практика» пройдет 28 и 29 мая

Фото: Пресс-служба мероприятия

«Небо: теория и практика» — главный семейный фестиваль, посвященный всему, что может подняться в небо — пройдет в подмосковной Балашихе в пятый раз. Организаторы ожидают более 30 тысяч гостей.

Фестиваль включает множество вдохновленных небом и полетами активностей, разделенных на две основные программы — в небе и на земле.В «небесной» части программы: зрелищное шоу и трюки от ведущих пилотажных групп малой авиации, чемпионов Мира и Европы, показательные полеты новейших образцов летной техники, соревнования по вертолетному спорту, а также показательные выступления парашютистов и парапланеристов.

В течение двух дней зрители смогут наблюдать зрелищные гонки дронов на специально оборудованной трассе более 5000 кв м. Соревнования среди профессиональных пилотов спортивных квадрокоптеров пройдут в формате одиночных вылетов и ярких командных соревнований. Также в Дрон-зоне состоятся показательные шоу-полеты с применением пиротехнических эффектов, мастер-классы, полеты в 3D-очках и новинка фестиваля — хоккей на дронах.

На «земле» гостей ждет масштабная выставка, где будут представлены около сотни единиц летной техники на расстоянии вытянутой руки: уникальные самолеты и вертолеты, автожиры, планеры, парапланы, дельталеты, спортивные и коммерческие беспилотные летательные аппараты, последние разработки российского авиастроения в области малой и частной авиации

В новой зоне «Космос» гости увидят этапы становления и развития космической отрасли: от истоков к современности. Развитие современной космонавтики продемонстрируют российские частные космические компании - Success Rockets и многие другие.

В «космическом лектории» пройдут встречи и беседы с уникальными специалистами космической индустрии: дискуссионные столы, яркие темы, где подробно и доступно гостям фестиваля расскажут о планах в освоении космоса.

— Фокус программы этого года — подростки, наша цель: сформировать сообщество молодежи, увлеченных своим делом. Девиз фестиваля «Когда хобби становится профессией!» и мы искренне считаем, что счастливый человек тот, кто занимается своим любимым делом. Только тогда он становится профессионалом. Одной из главных тем этого года станет «Космос». Масштаб галактик, скорость передвижения, химические реакции, новые решения и барьеры, это лишь 10-ая часть тем, которые мы разберем в рамках фестиваля. Современное покорение Космоса невозможно без частных космических проектов, без увлеченных людей, без мечтателей, которые верят в невозможное и двигаю мир вперед. Мы расскажем о ведущих частных российских компаниях и познакомим с их разработками. Уверен, на многие годы эта площадка станет одной из ведущих, — отметил генеральный продюсер фестиваля Адриан Хмельницкий.

Образовательная часть будет представлена площадками знаковых московских учебных заведений, таких как МАИ, КБТ и др. и открытым лекторием, где можно послушать экспертов на темы безопасного поведения на небе и на земле, паблик-токи специалистов авиации. В тренировочной зоне гости смогут почувствовать себя настоящим пилотом, сесть за штурвал авиасимулятора.

В детской программе юных любителей неба ждут интерактивные авиационные тренажеры, батутный парк, открытые уроки, детские экскурсии и мастер-классы. Новинка этого года — детские организованные экскурсии с гидом по площадкам для групп разных возрастов.