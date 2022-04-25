Школы России смогут пользоваться аналогами Microsoft с 1 января 2023 года

Фото: Pexels

Все российские школы с 1 января 2023 года будут подключены к государственной информационной системе (ФГИС) «Моя школа», благодаря которой обучающиеся и учителя смогут пользоваться аналогами программ компании Microsoft. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

— В этой системе будут все инструменты, которыми вы пользуетесь, аналоги PowerPoint, Word, Excel, все те механизмы, возможности, которые есть сейчас у Microsoft Office, но это полностью отечественные разработки, они даже в какой-то степени будут превосходить те возможности, которые есть у Microsoft, — заявил Кравцов.

По его словам, на данный момент ФГИС проходит тестирование в пятнадцати регионах России. Система включает в себя программу для видеоконференций «Сферум», социальных сетей, библиотеки и многое другое, передает ТАСС.

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» предлагает бесплатный аналог продуктов Microsoft, Cisco и Poly для организации видео-конференц-связи. IVA MCU предназначена для полноценного взаимодействия через видео-конференц-связь и мессенджер IVA Connect. Разработка поддерживает быстрые звонки и работу персональных виртуальных комнат. Более того, ее можно использовать совместно с оборудованием почти всех вендоров.