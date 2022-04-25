Взрыв прогремел в подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Неизвестный оставил взрывное устройство в подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в Telegram-канале «112».

По данным Telegram-канала, устройство сработало на лестничной площадке между седьмым и восьмым этажами. Взрывной волной выбило лифтовые двери и стекла в окнах. Помимо этого, в доме пошли трещины по потолку.

Из многоэтажки эвакуированы 40 человек. По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал.

Момент взрыва зафиксировала уличная камера.

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— Сейчас в многоэтажке на Товарищеском проспекте работают экстренные службы, — отмечается в сообщении Telegram-канала «112».

По данным СМИ, сотрудники полиции разыскивают мужчину, который принес взрывное устройство.

24 апреля в подмосковной Балашихе мужчина угрожал соседям шоколадным яйцом, выдавая его за гранату, и грозился подорвать многоэтажку.