Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Прием заявок на соискание премии правительства Москвы для молодых ученых стартовал

Араз Салехов

Город
Прием заявок на соискание премии правительства Москвы для молодых ученых стартовал
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В столице объявили о начале приема заявок на соискание премии правительства Москвы для молодых ученых. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Будучи столицей российской науки и одним из крупнейших мировых научных центров, Москва всесторонне поддерживает молодых ученых. Уже десять лет авторы самых актуальных и полезных разработок и исследований награждаются премией правительства Москвы. Ее размер составляет 2 миллиона рублей, — рассказала она.

Заммэра уточнила, что претендовать на премии могут исследователи и разработчики в возрасте до 36 лет, а также доктора наук до 40 лет включительно, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что восьмой книжный фестиваль «Красная площадь» состоится с 3 по 6 июня в столице.

В этом году масштабный литературный праздник пройдет в живом формате и объединит писателей, поэтов, издателей, библиотекарей, актеров, музыкантов и, конечно же, десятки тысяч читателей. Онлайн-трансляцию основных событий фестиваля можно будет посмотреть на популярных платформах.

Помимо этого, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина пригласила москвичей поучаствовать в конкурсе «Городская творческая мастерская».

Уточняется, что все желающие смогут пройти подготовку к конкурсу в московских библиотеках и культурных центрах. Там будут открыты творческие мастерские — вплоть до окончания заявочной кампании на подготовленных объектах будут проходить бесплатные занятия.

Читайте также:
Москва Ученые Премии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces! или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте