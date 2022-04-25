Прием заявок на соискание премии правительства Москвы для молодых ученых стартовал

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В столице объявили о начале приема заявок на соискание премии правительства Москвы для молодых ученых. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Будучи столицей российской науки и одним из крупнейших мировых научных центров, Москва всесторонне поддерживает молодых ученых. Уже десять лет авторы самых актуальных и полезных разработок и исследований награждаются премией правительства Москвы. Ее размер составляет 2 миллиона рублей, — рассказала она.

Заммэра уточнила, что претендовать на премии могут исследователи и разработчики в возрасте до 36 лет, а также доктора наук до 40 лет включительно, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что восьмой книжный фестиваль «Красная площадь» состоится с 3 по 6 июня в столице.

В этом году масштабный литературный праздник пройдет в живом формате и объединит писателей, поэтов, издателей, библиотекарей, актеров, музыкантов и, конечно же, десятки тысяч читателей. Онлайн-трансляцию основных событий фестиваля можно будет посмотреть на популярных платформах.

Помимо этого, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина пригласила москвичей поучаствовать в конкурсе «Городская творческая мастерская».

Уточняется, что все желающие смогут пройти подготовку к конкурсу в московских библиотеках и культурных центрах. Там будут открыты творческие мастерские — вплоть до окончания заявочной кампании на подготовленных объектах будут проходить бесплатные занятия.