Диетологи назвали правильные завтраки при похудении

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Определенный набор продуктов, употребляемых на завтрак, может способствовать похудению. Об этом рассказали американские диетологи.

Так, Бланка Гарсия рекомендует худеющим в первую очередь утром выпивать стакан воды. Это позволит ускорить метаболизм, восполнить нехватку жидкости в организме и подготовить желудочный сок к приему пищи.

Затем специалист советует съесть продукты, богатые клетчаткой, например, овощи и цельнозерновые продукты. Это позволит уменьшить количество потребляемого сахара и жира.

Эксперт по питанию Триста Бест убеждена, что начинать день следует с овсянки, так как она богата белком и позволяет надолго сохранить сытость. Она предупредила, что важно не добавлять в блюдо сладкие и высококалорийные добавки, которые сведут на нет всю пользу.

Диетолог Джулия Гланц предупредила, что на завтрак не нужно есть разогретые в микроволновке блины и сосиски. Она советует начать утро с фруктов, йогурта и овсянкой или приготовить смузи, пишет Lenta.ru.

Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала, что употребление в пищу куриного мяса полезно для людей, желающих похудеть, так как в нем содержится много белка, витаминов и минеральных веществ.