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Савеловский вокзал в Москве эвакуировали из-за подозрительного предмета. Видео

Елена Самойлова

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Савеловский вокзал в Москве эвакуировали из-за подозрительного предмета. Видео
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, площадь Савёловского Вокзала Карта всех событий

На Савеловском вокзале в Москве обнаружен подозрительный предмет, людей эвакуировали. Об этом «Вечерней Москве» сообщил информированный источник.

По словам собеседника«ВМ», на площади Савеловского вокзала обнаружен подозрительный предмет. По этой причине из здания было эвакуировано около 50 человек.

Видео: Вечерняя Москва

— Угроза не подтвердилась. Вокзал работает в штатном режиме, — резюмировал собеседник «ВМ».

До этого сообщалось, что прогремел взрыв в подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге: неизвестный в балаклаве оставил взрывное устройство на лестничной площадке. Из многоэтажки эвакуированы 40 человек. По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал.

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