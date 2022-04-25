Международный форум «Экология» пройдет в Москве в конце мая

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве в период с 23 по 24 мая состоится XIII международный форум «Экология». Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в Центре содействия природоохранным инициативам «Экология».

— Форум «Экология» состоится 23–24 мая 2022 года в Москве на площадке Центра международной торговли. В центре внимания мероприятия — актуальные вопросы экологического развития России, — говорится в сообщении.

В программу форума было решено добавить порядка тридцати дискуссий на актуальные темы.

Среди ключевых вопросов выделяются «зеленая дипломатия» — построение конструктивного международного диалога по вопросам климата и экологии, реализация государственных экологических программ и проектов в новой реальности, необходимые условия формирования экологического суверенитета России и импортозамещение в сфере экологии. Также в ходе мероприятия будут подняты и другие вопросы по данной тематике, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что в столице уровень выбросов парниковых газов в 2021 году сумели сократить на 33 тысячи тонн.

Уточняется, что в будущем появится возможность достигнуть снижения уровня выбросов парниковых газов более чем на 5,5 миллиона тонн.