Власти Москвы сообщили о снижении выбросов парниковых газов в 2021 году

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

В столице уровень выбросов парниковых газов в 2021 году сумели сократить на 33 тысячи тонн. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил руководитель городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в ходе международного форума «Экология большого города».

По его словам, в будущем появится возможность достигнуть снижения уровня выбросов парниковых газов более чем на 5,5 миллиона тонн.

— По нашим оценкам, с момента начала внедрения электробусов нам удалось избежать на улицах города около 620 тонн выбросов загрязняющих веществ. Уровень снижения выбросов парниковых газов в 2021 году оценивается в 33 тысяч тонн, — цитирует Кульбачевского агентство городских новостей «Москва».

Ранее власти столицы сообщили, что половина москвичей передвигается на электротранспорте. Кульбачевский отметил, что с экологической точки зрения любой общественный транспорт эффективнее личного.

Также стало известно, что в Москве состоятся более тридцати бесплатных занятий, приуроченных ко Дню Земли. Уточняется, что организаторами события выступает специалисты Мосприроды.