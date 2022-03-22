Власти Москвы рассказали, когда общественный транспорт станет полностью электрическим

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Около 70 процентов жителей столицы пользуются общественным транспортом, при этом 50 процентов поездок приходится на электротранспорт. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский в ходе международного форума «Экология большого города».

По его словам, с экологической точки зрения любой общественный транспорт эффективнее личного.

— На долю общественного транспорта приходится около 70 процентов поездок горожан. Мы поставили цель: после 2030 года городской общественный транспорт будет полностью электрическим. Уже 50 процентов поездок горожан совершаются на электрическом общественном транспорте, — цитирует Кульбачевского агентство городских новостей «Москва».

Также глава департамента 21 марта рассказал, что более тридцати бесплатных занятий, приуроченных ко Дню Земли, организуют специалисты Мосприроды до 25 марта.

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин напомнил о правилах управления при передвижении на электросамокатах. В частности, он уточнил предельную допустимую скорость электросамоката — 25 километров в час, при этом передвигаться на нем можно только по тротуару или проезжей части.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что предприятия столицы, работающие в сфере транспорта, показали рост налоговых поступлений в городской бюджет по итогам 2021 года. Согласно подсчетам, поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), налогу на прибыль и по специальным налоговым режимам составили 58,7 миллиарда рублей.