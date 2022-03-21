Более 30 экологических мероприятий пройдут в Москве в честь Дня Земли

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Более тридцати бесплатных занятий, приуроченных ко Дню Земли, организуют специалисты Мосприроды до 25 марта. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

— День Земли — ежегодная экологическая дата, объединяющая просветительские и природоохранные акции, посвященные планете Земля. Мосприрода подготовила до 25 марта эколого-просветительскую «Зеленую афишу», это более тридцати бесплатных занятий, которые помогут узнать много интересных фактов о планете, — рассказал глава департамента Антон Кульбачевский, чьи слова приводятся в сообщении.

21 марта состоятся занятия в экоклассе «На Шокальского» (станция метро «Медведково»), посвященные особенностям живых организмов и их взаимодействию с окружающей средой. Экоцентр «Битцевский лес» расскажет о растениях и животных, встречающихся в столичном регионе.

23 и 25 марта в экоцентре «Воробьевы горы» для гостей проведут экскурсии «Учимся жить экологично». Они будут посвящены правильному отношению потребителей к воде, электроэнергии, одежде, предметам обихода и продуктам. Экскурсия «Удивительный мир леса» состоится в ландшафтном заказнике «Лианозовский». Ее участники узнают о роли леса в жизни планеты, пишет ТАСС.

Ранее московский центр «Патриот. Спорт» рассказал, к каким весенним волонтерским акциям смогут присоединиться столичные школьники и студенты колледжей.