Восемь экотехнопарков появится в российских регионах до 2024 года

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Восемь экотехнопарков, которые построят до 2024 года в российских регионах, будут включать в себя производства, которые позволят возвращать ежегодно в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона вторичных ресурсов. Об этом рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Он пояснил, что экотехнопарки представляют собой площадки, которые объединяют предприятия, лаборатории, сооружения, позволяющие в одном месте обрабатывать и утилизировать отходы. Подобные объекты принимают мусор, а отдают готовую продукцию.

— В рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» до 2024 года будет построено восемь экотехнопарков в Приморском, Краснодарском, Ставропольском крае, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской, Московской областях, — отметил он.

Буцаев добавил, что к началу следующего года РЭО совместно с регионами предстоит разработать проектно-сметную документацию на создание инфраструктуры для экотехнопарков, передает «360».

Ранее глава РЭО Денис Буцаев сообщил, что деятельность региональных операторов по обращению с ТКО разделили на 287 зон.