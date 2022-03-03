Деятельность региональных операторов по обращению с ТКО разделили на 287 зон

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Деятельность региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) поделили на 287 зон. Всего к работе приступили 177 регоператоров. Об этом сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

Он также сообщил, что нарушения и низкая собираемость привели к смене тринадцати региональных операторов с начала реформы. Буцаев назвал это естественным процессом оздоровления отрасли.

На сегодняшний день на территории Российской Федерации выбрано 183 региональных оператора, из них 177 региональных оператора приступили к деятельности в 250 зонах. Только в пятнадцати зонах региональные операторы пока не приступили к предоставлению услуги, это Камчатский край, Краснодарский край, Республика Саха, Хабаровский край.

Эксперт отмечают, что в настоящее время институт регоператоров стабилен, и основные риски уже не связаны с недофинансированием или другими внешними факторами, передает «360».

Ранее сообщалось, что россияне заплатили 175 миллиардов рублей за вывоз мусора в 2021 году.