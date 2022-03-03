Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Деятельность региональных операторов по обращению с ТКО разделили на 287 зон

Ирина Игнатенко

Общество
Деятельность региональных операторов по обращению с ТКО разделили на 287 зон
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Деятельность региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) поделили на 287 зон. Всего к работе приступили 177 регоператоров. Об этом сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

Он также сообщил, что нарушения и низкая собираемость привели к смене тринадцати региональных операторов с начала реформы. Буцаев назвал это естественным процессом оздоровления отрасли.

На сегодняшний день на территории Российской Федерации выбрано 183 региональных оператора, из них 177 региональных оператора приступили к деятельности в 250 зонах. Только в пятнадцати зонах региональные операторы пока не приступили к предоставлению услуги, это Камчатский край, Краснодарский край, Республика Саха, Хабаровский край.

Эксперт отмечают, что в настоящее время институт регоператоров стабилен, и основные риски уже не связаны с недофинансированием или другими внешними факторами, передает «360».

Ранее сообщалось, что россияне заплатили 175 миллиардов рублей за вывоз мусора в 2021 году.

Читайте также:
пункты сбора отходов переработка отходов РЭО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте