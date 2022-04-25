«Рутинная практика»: Киселев прокомментировал план неонацистов убить Соловьева

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Преследования и покушения на журналистов стали рутиной на Украине, а ложь — единственным методом работы Киева. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в ответ на сообщения о планах неонацистов убить журналиста Владимира Соловьева по заказу СБУ.

— К сожалению, преследования и убийства журналистов в неонацистской Украине стало рутинной практикой, даже не осуждаемой ни государством, ни обществом. Убийц ярчайшего журналиста и литератора Олеся Бузины так и не наказали, а когда их выпустили из СИЗО, то толпа качала их на руках, — заявил Киселев.

Гендиректор МИА также напомнил о планах нацистов «сжечь журналистов, как в одесском Доме профсоюзов», когда после поджога студии украинского телеканала «Интер» сотрудники редакции чудом сумели спастись.

Киселев подчеркнул, что Украина сейчас — страна с самой жестокой цензурой, где свободы слова существовать не может, а ложь — единственный метод информработы. В этом ключе журналист не стал удивляться планам СБУ по переносу террористических актов на территорию России и сообщениям о готовящемся убийстве Соловьева, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ РФ задержали группу неонацистов, готовивших убийство журналиста Владимира Соловьева по заказу СБУ.