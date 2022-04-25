Городские службы готовят системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона

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Специалисты Комплекса городского хозяйства начали работы, связанные с подготовкой систем теплоснабжения к завершению отопительного сезона. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— В настоящее время проводятся регламентные работы на 10,6 тысячи тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях. Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше восьми градусов, — отметил он.

Также заммэра добавил, что отключение отопления проводится поэтапно в течение трех дней, говорится в релизе.

12 апреля мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы рассмотрел вопрос об итогах работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйств города в осенне-зимний период 2021–2022 годов и подготовке к следующему отопительному сезону.

Помимо этого, стало известно, что информационный сервис, с помощью которого москвичи могут узнать график отключения горячей воды, заработает после 20 апреля.

Для того чтобы узнать дату и сроки работ, необходимо указать название улицы и номер дома в поисковой строке, после чего будет предоставлена информация о датах начала и завершения профилактических работ