Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Городские службы готовят системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона

Араз Салехов

Город
Городские службы готовят системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства начали работы, связанные с подготовкой систем теплоснабжения к завершению отопительного сезона. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— В настоящее время проводятся регламентные работы на 10,6 тысячи тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях. Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше восьми градусов, — отметил он.

Также заммэра добавил, что отключение отопления проводится поэтапно в течение трех дней, говорится в релизе.

12 апреля мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы рассмотрел вопрос об итогах работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйств города в осенне-зимний период 2021–2022 годов и подготовке к следующему отопительному сезону.

Помимо этого, стало известно, что информационный сервис, с помощью которого москвичи могут узнать график отключения горячей воды, заработает после 20 апреля.

Для того чтобы узнать дату и сроки работ, необходимо указать название улицы и номер дома в поисковой строке, после чего будет предоставлена информация о датах начала и завершения профилактических работ

Отопительный сезон Петр Бирюков Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces, или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте