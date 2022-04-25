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Собянин: К концу года сеть центров «Московского долголетия» увеличится вдвое

Александр Афонин

Город
Собянин: К концу года сеть центров «Московского долголетия» увеличится вдвое
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице откроется сразу 13 районных клубов «Московского долголетия». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 25 апреля, в ходе посещения одного из них в районе Вешняки.

— Поздравляю с открытием центров. Это большое событие. Я думаю, что они будут вторым домом, добрым, приветливым. Это очень важно, — подчеркнул глава города, поприветствовав посетителей новых центров по видеосвязи.

Собянин отметил, что в связи с отступлением пандемии «Московское долголетие» возвращается к работе в полном объеме. Также он выразил надежду, что популярность клубов за последние годы не уменьшилась.

За время жизни под ковидными ограничениями правительство подготовило новую концепцию центров «Московского долголетия». С учетом вновь открывшихся клубов в столице их число достигло 34. До конца года общее число клубов составит 71 по всей Москве.

Собянин добавил, что с 2018 года свыше 410 тысяч человек стали участниками программы «Московское долголетие».

В марте Сергей Собянин назвал «Московское долголетие» неотъемлемой частью жизни города. Он дал поручение о развитии системы социальной защиты москвичей на 2022 год и отметил эффективность системы социальной помощи пожилым гражданам Москвы.

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