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Эксперт дал советы, как подготовить деревья к лету

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт дал советы, как подготовить деревья к лету
Фото: Pixabay

Как правильно ухаживать за деревьями, рассказал президент Ассоциации садоводов России, доктор сельскохозяйственных наук Игорь Муханин.

Эксперт отметил, что деревьям в Москве и Подмосковье необходима побелка.

— В нашей местности, особенно там, где черноземье, в весенний период наблюдаются очень сильные ожоги древесины. Когда морозно, но солнечный день, с южной стороны древесина нагревается, а ночью в мороз трескается от перепада температуры. Чтобы это предотвратить, белят либо известью, либо побелкой. Смысл в том, чтобы темную кору сделать белой — светоотражающей, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

Специалист также добавил, что в весеннее время обработать деревья надо однопроцентным медным купоросом против болезней. Это полезно против парши летом и осенью.

Когда на деревьях появляются почки, их нужно обработать инсектицидами, которые убивают долгоносиков. Далее идет обработка комплексом — инсектицидом и фунгицидом пролонгированного действия.

До этого специалист по органическому земледелию, телеведущая дачных программ Марина Рыкалина в комментарии «Вечерней Москве» рассказала, когда нужно белить деревья.

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