Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперты оценили итоги президентских выборов во Франции

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперты оценили итоги президентских выборов во Франции
Фото: flickr/european_parliament

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон останется на своем посту на ближайшие пять лет. Его соперница, Мари Ле Пен добилась внушительных результатов: Макрон набрал 58,5% голосов, а Ле Пен 41,5%.

После голосования главные оппозиционные кандидаты призвали сторонников сплотиться для спора о мандатах в Национальном собрании на законодательных выборах, которые пройдут во Франции в июне.

Андрей Кортунов, кандидат исторических наук, генеральный директор Российского совета по международным делам и Евгений Осипов, франковед, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, кто поддержал Макрона на выборах и какие настроения преобладают во французском обществе.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

— Во втором туре была низкая явка, что является доказательством того, что многие французы вообще не видят никакой разницы между кандидатами или оба для них неприемлемы. Если сравнивать результаты с теми, что были пять лет назад, хотя Макрон одержал победу, это уже не та победа. На это повлияли и «желтые жилеты», и социальные реформы. Он не получил того мандата, которым располагал пять лет назад. Сейчас нужно смотреть, как будут проходить выборы в Народную ассамблею, и каким правительство в результате станет. Франция может качнуться и «вправо» тоже, поэтому выборы в парламент могут быть не менее важными, чем выборы президента, — высказался Андрей Кортунов.

Евгений Осипов отметил, что из всех президентов Франции только сам Макрон пять лет назад и Жак Ширак смогли набрать 58 процентов голосов. При этом большинство французов, по его словам, до сих пор не готовы голосовать за кого-то из семьи Ле Пен, и голосовали не за Макрона, а против Ле Пен.

— Борьба пойдем между традиционными силами — республиканцами, социалистами, движением Макрона. А дальше те проценты, которые есть у Ле Пен, заставят политическую элиту провести реформу и изменить мажоритартную систему и ввести смешанную, и через пять лет полностью изменится состав французского парламента. Сейчас Франция как никогда «справа», больше половины электората придерживается правых взглядов. В ответ на это Макрон попробует перетянуть потенциальный электорат республиканцев, — сказал Осипов.

Президент России Владимир Путин поздравил действующего президента Франции Эммануэля Макрона с победой на состоявшихся выборах главы государства. Поздравительная телеграмма появилась на сайте Кремля в понедельник, 25 апреля.

Франция Эммануэль Макрон Выборы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces, или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте