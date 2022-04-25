Эксперты оценили итоги президентских выборов во Франции

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Действующий президент Франции Эммануэль Макрон останется на своем посту на ближайшие пять лет. Его соперница, Мари Ле Пен добилась внушительных результатов: Макрон набрал 58,5% голосов, а Ле Пен 41,5%.

После голосования главные оппозиционные кандидаты призвали сторонников сплотиться для спора о мандатах в Национальном собрании на законодательных выборах, которые пройдут во Франции в июне.

Андрей Кортунов, кандидат исторических наук, генеральный директор Российского совета по международным делам и Евгений Осипов, франковед, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, кто поддержал Макрона на выборах и какие настроения преобладают во французском обществе.

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— Во втором туре была низкая явка, что является доказательством того, что многие французы вообще не видят никакой разницы между кандидатами или оба для них неприемлемы. Если сравнивать результаты с теми, что были пять лет назад, хотя Макрон одержал победу, это уже не та победа. На это повлияли и «желтые жилеты», и социальные реформы. Он не получил того мандата, которым располагал пять лет назад. Сейчас нужно смотреть, как будут проходить выборы в Народную ассамблею, и каким правительство в результате станет. Франция может качнуться и «вправо» тоже, поэтому выборы в парламент могут быть не менее важными, чем выборы президента, — высказался Андрей Кортунов.

Евгений Осипов отметил, что из всех президентов Франции только сам Макрон пять лет назад и Жак Ширак смогли набрать 58 процентов голосов. При этом большинство французов, по его словам, до сих пор не готовы голосовать за кого-то из семьи Ле Пен, и голосовали не за Макрона, а против Ле Пен.

— Борьба пойдем между традиционными силами — республиканцами, социалистами, движением Макрона. А дальше те проценты, которые есть у Ле Пен, заставят политическую элиту провести реформу и изменить мажоритартную систему и ввести смешанную, и через пять лет полностью изменится состав французского парламента. Сейчас Франция как никогда «справа», больше половины электората придерживается правых взглядов. В ответ на это Макрон попробует перетянуть потенциальный электорат республиканцев, — сказал Осипов.

Президент России Владимир Путин поздравил действующего президента Франции Эммануэля Макрона с победой на состоявшихся выборах главы государства. Поздравительная телеграмма появилась на сайте Кремля в понедельник, 25 апреля.