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Названы женские имена, обладательницы которых становятся худшими женами

Анастасия Колоскова

Общество
Названы женские имена, обладательницы которых становятся худшими женами
Фото: Pexels

Эксперты убеждены, что в имени человека зашифрована информация о его характере и судьбе. Они составили топ-6 женских имен, обладательницы которых могут побороться за звание самой плохой жены.

Так, Лариса, вступив в брак неожиданно покажет свои недостатки. Время делает ее более жадной и скупой. При чем она будет стремиться сэкономить не только на себе, но и на супруге, оправдывая свое поведение практичностью. Обладательница этого имени быстро остынет к мужу, и ее нежность к нему будет просыпаться все реже.

Виолетта обладает сильной женской энергетикой. Она не испытывает проблем с мужским вниманием. Однако ее кавалеры и предположить не могут, насколько их совместная жизнь окажется ужасной. Она будет закатывать скандалы, требовать все больше денег и начнет использовать секс как средство манипуляции мужем. При этом она даже может завести любовника, который будет исполнять ее прихоти.

Елена часто оказывается трудоголиком. Она предпочтет посвятить себя любимому занятию и строить карьеру. А личная жизнь этих женщин редко складывается удачно. Елена с легкостью может забыть дату рождения мужа, обещание приготовить ужин или вытащить белье из стиральной машинки. При этом всегда будет помнить о предстоящем тренинге или внеплановом совещании.

Обладательница имени Ника любит руководить. Ее отношения с мужем будут наполнены претензиями и требованиями. Ника может превратиться в настоящего тирана. Станет подозревать партнера в несуществующих изменах. Чтобы удержать мужчину, эта женщина очень быстро предложит родить ребенка. Но появление малыша не будет гарантом улучшения отношений.

Евгения ассоциируется со словом «строгая». Поэтому кольцо на пальце и свидетельство о браке она будет воспринимать как право на власть над мужчиной. Оказавшись в роли жены, она начнет проявлять истинный характер и примется переделывать мужчину по своим правилам. Евгения не упустит возможности указать на недостатки мужа.

Илона любит ухаживать за собой. Для шикарного внешнего вида она не пожалеет денег и времени. Обладательница этого имени не будет проявлять желания заниматься бытом. Если же ее муж не сможет финансово обеспечивать частые походы в рестораны, ему придется выслушивать ее истеричные крики, пишет Life.

Ранее эксперты перечислили женские имена, обладательницы которых обречены стать отшельницами на пенсии и могут рассчитывать лишь на соседство с кошками.

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