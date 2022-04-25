Мужчина устроил стрельбу в подмосковном кафе

Травматический пистолет / Фото: vyvoz.org

Россия, Московская область, Долгопрудный, Лихачёвское шоссе Карта всех событий

Посетитель начал стрельбу в одном из кафе в Долгопрудном. Об этом в понедельник, 25 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию позвонили местные жители и заявили, что в кафе на Лихачевском шоссе слышны звуки, похожие на выстрелы.

Прибывшие по адресу правоохранители задержали подозреваемого. С собой у него был травматический пистолет. Оружие изъяли, пострадавших в результате происшествия нет.

Нарушителем общественного порядка оказался 43-летний мужчина. В отношении него составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

20 апреля на востоке столицы произошла перестрелка между охранником магазина и покупателем.