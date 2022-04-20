Покупатель устроил перестрелку с охранником в супермаркете на востоке Москвы

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На востоке столицы в среду ночью, 20 апреля, в супермаркете произошла перестрелка между охранником и покупателем.

Зачинщиком стал мужчина, который начал стрелять в охранника. Тот в ответ тоже достал пистолет. Очевидцы вызвали полицию.

Из-за чего случился конфликт в настоящее время неизвестно.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, сообщает РЕН ТВ.

18 апреля сообщалось, что конфликт на дороге обернулся перестрелкой в Ленинградской области. Во Всеволожске полицейские задержали хулигана, открывшего стрельбу в ходе дорожного конфликта.

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, конфликт произошел в поселке Янино-1. Один из водителей несколько раз выстрелил в другого, после чего скрылся с места происшествия.