Стартовал конкурс детского рисунка «Петр I: великие дела!»

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Фонд Андрея Первозванного приглашает к участию в Международном конкурсе детского рисунка «Петр I: великие дела!». Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

— Конкурс проводится в преддверии Дня детей и родительского счастья, который отмечается по инициативе Фонда Андрея Первозванного 1 июня, и приурочен к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди участников будет выбран один рисунок, который получит титул Гран-при и будет выпущен издательством «Марка» на маркированном конверте. Он появится на прилавках во всех почтовых отделениях страны.

Участникам конкурса предстоит погрузиться в историю и изобразить любой сюжет из жизни императора. Детей разделят на три возрастные группы, победители в каждой из них получат ценные подарки от партнеров и дипломы.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 20 мая заполнить заявку на портале фонда. К ней нужно прикрепить цифровую версию рисунка. На конкурс принимаются произведения, выполненные карандашами, фломастерами, любыми красками, на любой бумаге, компьютерная графика, а также коллаж.

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