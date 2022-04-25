Число задержек на наземных маршрутах Москвы снизилось на 19 процентов

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Число задержек на московских маршрутах наземного транспорта сократилось на 19 процентов в 2021 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Существенное сокращение задержек стало возможным благодаря более 700 диспетчерам службы управления транспортом ГКУ «Организатор перевозок». Таким образом осуществляется контроль более чем за 6 тысячами столичных автобусов.

— В 2021 году мы создали службу движения, которая переросла в службу управления наземным транспортом ГКУ «Организатор перевозок» — координационный отдел, который контролирует качество работы автобусов и электробусов. В итоге количество задержек на маршрутах в 2021 году сократилось на 19 процентов, а москвичи стали больше доверять городскому транспорту, — цитирует Ликсутова агентство городских новостей «Москва».

Также недавно стало известно, что в Москве восстановлено движение на маршруте электробусов с538. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.