Движение электробусов маршрута с538 восстановили в столице

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве восстановлено движение маршрута электробусов с538. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение электробусов маршрута с538, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в столице временно изменили движение электробусов по маршруту с538. Они следовали измененной трассой до Трубной площади.

21 апреля сообщалось, что в Москве поменяют ряд маршрутов и остановок транспорта в ночное время. Причина — прохождение техники для военного парада с ночи 20 на 21 апреля до ночи с 21 по 22 апреля.

22 апреля стало известно, что от станции «Нагатинская» до Большого Краснохолмского моста будет временно курсировать автобус дп91.