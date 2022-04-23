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Дептранс сообщил о временном изменении маршрута электробуса с538

Александр Афонин

Город
Дептранс сообщил о временном изменении маршрута электробуса с538
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Трубная площадь Карта всех событий

Маршрут электробуса с538 временно изменен. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Электробусы маршрута с538 временно следуют измененной трассой до Трубной площади, — говорится в сообщении.

Жителей столицы призвали быть внимательными и следить за сообщениями водителей, передает пресс-служба.

21 апреля стало известно, что в Москве поменяют ряд маршрутов и остановок транспорта в ночное время. Причиной стало прохождения техники для военного парада с ночи 20–21 апреля до ночи 21–22 апреля.

22 апреля сообщалось, что от станции «Нагатинская» до Большого Краснохолмского моста будет временно курсировать автобус дп91.

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