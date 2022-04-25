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Около 890 тысяч цветов распустится в Парке Горького ко Дню Победы

Александр Афонин

Город
Около 890 тысяч цветов распустится в Парке Горького ко Дню Победы
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, Фонтанная площадь Карта всех событий

На территории Парка Горького распустится около 890 тысяч луковичных цветов. Об этом сообщили в пресс-службе парка в понедельник, 25 апреля.

— Традиционно наиболее красивые парковые цветники расположены в партере: «Романтический», «Балерина», «Москва трудовая», пионарий, садовая комната «Партизанка», а также Большое и Малое панно на Ленинской площади за аркой главного входа, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в прошлом году было высажено около 300 тысяч цветов.

Луковичные цветы предстанут в самых разных оттенках. Например, возле центрального фонтана распустятся тюльпаны красно-оранжевых тонов.

Отмечается, что многие цветочные композиции в парке восстановлены по архивным документам. Цветение луковичных продлится до середины июля, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне сообщалось, что на ВДНХ к началу мая распустится около 1,5 миллиона луковичных цветов. Среди них полмиллиона тюльпанов 65 сортов, сциллы, нарциссы и рябчики.

цветение Цветы Парк Горького
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