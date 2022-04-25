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Более двух миллионов рублей пропало с карты пенсионерки после звонка «из банка»

Елена Самойлова

Происшествия
Более двух миллионов рублей пропало с карты пенсионерки после звонка «из банка»
Фото: Pixabay

Более двух миллионов рублей пропало с карты пенсионерки после звонка с предупреждением о подозрительных операциях. Об этом в понедельник, 25 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в субботу, 23 апреля, в полицию обратилась жительница столицы 1950 года рождения с заявлением о краже средств с банковского счета.

После проведенной проверки полицейские установили, что днем ранее ей позвонила незнакомка. Женщина представилась сотрудницей банка и заявила пенсионерке, что кто-то пытается списать деньги с ее карты. Под предлогом сохранения средств, злоумышленница узнала код из СМС-сообщения. После этого с карты пенсионерки пропало более двух миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

До этого сообщалось еще об одной крупной краже. Мужчина вынес из автосервиса в Сергиевом Посаде запчасти на сумму более 800 тысяч рублей.

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