Более двух миллионов рублей пропало с карты пенсионерки после звонка «из банка»
Более двух миллионов рублей пропало с карты пенсионерки после звонка с предупреждением о подозрительных операциях. Об этом в понедельник, 25 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
По данным ведомства, в субботу, 23 апреля, в полицию обратилась жительница столицы 1950 года рождения с заявлением о краже средств с банковского счета.
После проведенной проверки полицейские установили, что днем ранее ей позвонила незнакомка. Женщина представилась сотрудницей банка и заявила пенсионерке, что кто-то пытается списать деньги с ее карты. Под предлогом сохранения средств, злоумышленница узнала код из СМС-сообщения. После этого с карты пенсионерки пропало более двух миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».
До этого сообщалось еще об одной крупной краже. Мужчина вынес из автосервиса в Сергиевом Посаде запчасти на сумму более 800 тысяч рублей.