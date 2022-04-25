Мосгордума поддержала проект об учреждении звания «Почетный работник туризма города Москвы»

Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

Комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению поддержала законопроект об учреждении звания «Почетный работник туризма города Москвы». Об этом стало известно в понедельник, 25 апреля.

— В прошлом году, несмотря на все санитарные ограничения, которые были, в Москву приехали 16,9 миллиона гостей. И эти гости внесли вклад в экономику города, и он составил почти 717 миллиардов рублей. Достижение таких высоких результатов было бы совершенно невозможно без сотрудников отрасли туризма, которые эффективно организуют свою деятельность, — сказал заместитель председателя комитета по туризму Москвы Алина Арутюнова.

В законопроекте предлагается учреждение премии Москвы в области туризма, а также звание «Почетный работник туризма города Москвы».

Звание будет присуждаться гражданам, получившим заслуги и показавшие свое мастерство в туристической деятельности.

Законопроект в Мосгордуму внес мэр Москвы Сергей Собянин, передает агентство городских новостей «Москва».

22 апреля мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок выделения грантов на поддержку делового и молодежного туризма. Максимальная сумма возмещения расходов составит 10 миллионов рублей.