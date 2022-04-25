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Рекордсмены по сроку годности: названы продукты, которые хранятся дольше остальных

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Какие продукты хранятся дольше остальных
Фото: depositphotos

В список товаров-«долгожителей» входят консервы, крупы, мука, мед и замороженные продукты. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Ирина Писарева.

По словам специалиста, крупы и мука практически не портятся, если они хранятся в герметичной упаковке. В противном случае в этих продуктах могут завестись насекомые. Также среди рекордсменов по сроку годности — консервированное мясо, птица и рыба. Однако с точки зрения диетологии не стоит злоупотреблять такими продуктами, подчеркнула Писарева.

Кроме того, срок годности некоторых продуктов может продлить заморозка, поделилась собеседница «ВМ»:

— Свежее мясо не будет храниться долго. А вот если положить его в морозильную камеру, срок хранения увеличится сразу до трех–четырех месяцев. Фрукты и овощи в замороженном виде также хранятся намного дольше, чем в сыром. Важно, что при этом они не теряют своих качеств. В таком виде они пригодны для употребления в течение шести–семи месяцев.

Кроме того, в замороженном виде можно хранить сладости. Диетолог напомнила, что в супермаркетах продается множество десертов, предназначенных для разморозки, с длительным сроком годности.

— Сейчас в магазинах можно найти целое разнообразие замороженных десертов. Это и чизкейки, и выпечка, и круассаны. Такие блюда можно разогреть дома в духовке. Выпечка получается как свежая, — рассказала Писарева.

Также диетолог назвала десерт, который вписывается в рамки правильного питания. Его также можно заморозить на длительный срок, пояснила она.

— Это могут быть и самостоятельно приготовленные полезные десерты. Например, конфеты из перемолотых сухофруктов, облитых горьким шоколадом и посыпанных кокосом. Их тоже можно вакуумировать и положить в морозилку, — посоветовала эксперт.

Еще одна сладость, которая может храниться долгое время, — мед. Важно держать его в темном прохладном месте, предотвращая попадание прямых солнечных лучей на упаковку. Также следует регулярно проверять, не завелись ли в продукте насекомые, заключила Писарева.

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