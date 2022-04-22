Как правильно сочетать продукты для похудения

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Наличие в рационе низкокалорийных продуктов — не главное правило для того, чтобы сохранять вес в норме. Гораздо важнее грамотно сочетать продукты и соблюдать режим питания. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

По мнению эксперта, важно для контроля веса правильно сочетать продукты. Так, в рационе должна постоянно присутствовать клетчатка.

— В каждом приеме пищи должна быть какая-нибудь клетчатка, которая вам нравится. Под клетчаткой здесь подразумеваются овощи, фрукты, сухофрукты (но их должно быть меньше), зелень, салаты и ягоды, — рассказала Дианова.

По словам специалиста, при бездумном употреблении только низкокалорийных продуктов человек находится в постоянном состоянии голода. Из-за этого он срывается и начинает есть больше, отметила врач.

Один из прекрасных инструментов для похудения — начать по принципу тарелки выстраивать основные приемы пищи из того, что нравится человеку, уверена Дианова.

— Если организовать свой прием пищи именно по правилам тарелки, то в половине порции должны быть какие-то виды клетчатки или их сочетание. К примеру, салат, овощное рагу, киви и овощной гарнир. В остальном можно набирать все, что хочется: хоть спагетти «Болоньезе». Можно жаркое с мясом. Если во второй половине — овощной гарнир. Плов можно есть так: на одной половине тарелки — плов с мясом и большим количеством моркови, на другой половине — любой салат, — посоветовала диетолог.

Эксперт подчеркнула, что бананы, несмотря на их сравнительно высокую калорийность, можно спокойно есть, если соблюдается правило тарелки. Они хорошо подойдут для перекуса тем, у кого нет четкого режима питания, отметила врач.

По словам Диановой, банан можно употреблять в качестве перекуса в сочетании с другими продуктами. Также есть и другие варианты полезного перекуса.

— Чтобы сделать перекус правильным, нужно употреблять клетчатку (например, банан) и добавить белково-жировой продукт: к примеру, орехи или урбеч (орехи в виде пасты) и чашку чая. Отвар шиповника — идеальный перекус для любого трудоголика. Перекусы должны быть без хлеба. Идеальным перекусом может быть греческий салат, где есть клетчатка в виде тех же помидоров и огурцов. Там же есть и сыр фета, — рассказала собеседница «ВМ».

Чтобы не поправляться, человеку нужно пересмотреть свой режим питания, уверена врач. Должны быть три основных приема пищи, а также один перекус в тот момент, когда между основными приемами возникает большой перерыв. Тем, у кого обед проходит с 12:00 до 13:00, нужен полдник с белково-жировым продуктом и клетчаткой. Если у человека поздние обеды, ему нужен второй завтрак примерно в 11:00–12:00, объяснила Дианова.

При этом для похудения не стоит прибегать к помощи готовых диет, уверена диетолог.

— Мое глубокое убеждение: такая диета работает ограниченно. Пока человек на ней сидит, он имеет результат. Однако она не подходит человеку, не сочетается с его вкусовыми привычками: ее кто-то составил по принципу идеальности. Нужно уметь подбирать продукты под себя, и тогда вообще не встанет вопрос калорийности, — заключила диетолог.

До этого врач-терапевт Антон Арсеньев в разговоре с «ВМ» перечислил необычные продукты, от которых надо отказаться при болезнях печени.