Двое неизвестных проникли на закрытую территорию музея-усадьбы «Кусково»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Юности, 2с10 Карта всех событий

Сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Москве задержали мужчину, который взломал двери и проник в «Итальянский домик» на территории московского музея-судьбы «Кусково». Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе структуры.

— Рано утром в дежурную часть межрайонного отдела вневедомственной охраны поступила информация о срабатывании кнопки тревожной сигнализации на охраняемом объекте на улице Юности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что к прибывшим на место вызова росгвардейцам обратился охранник музея. По его словам, двое неизвестных проникли на территорию музея. В результате злоумышленники повредили замок входной двери грота и один из них проник в «Итальянский домик».

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Росгвардии

Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителей. Ими оказались 24-летний житель Москвы и 28-летний уроженец Курской области.

Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения и не смогли объяснить мотивы проникновения на объект. Задержанные были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

18 апреля сообщалось, что в центре Москвы пьяный мужчина угнал грузовик. Он привлек внимание патруля росгвардейцев и был задержан.