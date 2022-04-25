Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Двое неизвестных проникли на закрытую территорию музея-усадьбы «Кусково»

Александр Афонин

Происшествия
Двое неизвестных проникли на закрытую территорию музея-усадьбы «Кусково»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, улица Юности, 2с10 Карта всех событий

Сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Москве задержали мужчину, который взломал двери и проник в «Итальянский домик» на территории московского музея-судьбы «Кусково». Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе структуры.

— Рано утром в дежурную часть межрайонного отдела вневедомственной охраны поступила информация о срабатывании кнопки тревожной сигнализации на охраняемом объекте на улице Юности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что к прибывшим на место вызова росгвардейцам обратился охранник музея. По его словам, двое неизвестных проникли на территорию музея. В результате злоумышленники повредили замок входной двери грота и один из них проник в «Итальянский домик».

Видео: Пресс-служба Росгвардии

Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителей. Ими оказались 24-летний житель Москвы и 28-летний уроженец Курской области.

Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения и не смогли объяснить мотивы проникновения на объект. Задержанные были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

18 апреля сообщалось, что в центре Москвы пьяный мужчина угнал грузовик. Он привлек внимание патруля росгвардейцев и был задержан.

Росгвардия Кусково Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces, или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте